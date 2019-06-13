المحليات

مشعل بن ماجد يتسلم تقرير تطوير جوازات جدة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / شوال / 1440 هـ      13 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة, قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

وقدم اللواء الحارثي لسموه شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن: تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين, وشُـعَب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة سعيًا لخلق بيئة عمل مناسبة من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تخصيص صالة لاستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم إلى الأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، وتطوير وتوسعة الصالة الخاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء، وكذلك تطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية, واستحداث خدمة الإصدار السريع لجوازات السفر السعودي.

كما عبر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.

ابراهيم عبد الغفار

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