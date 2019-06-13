فنان العرب ومخاوي الليل يعطران أمسيات القصيم

القصيم ـ البلاد

يشدو فنان العرب محمد عبده وخالد عبد الرحمن غدا الجمعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ، وذلك ضمن حفلات الهيئة العامة الترفيه ، ومن المنتظر أن يصدح الفنان محمد عبده بأغنيات ذات طابع تراثي إضافة إلى أغنيات وصفية تتحدث عن الطبيعة ،

وذلك تمشيا مع طبيعة المنطقة التي تمتلك الملايين من أشجار النخيل فضلا عن ما تتمتع به من زخم تراثي عريق ، فيما سوق يصدع الفنان خالد عبد الرحمن بمجموعة من اغانية من فترة التسعينيات والثمانيات فضلا عن اعماله الجديدة بإيقاعات السامري.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه نجحت في تنظيم حفلات مجموعة من النجوم مثل كاظم الساهر وعمرو دياب ومحمد عبده وأحلام مؤخراً في جدة.