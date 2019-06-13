واشنطن: نقيّم الموقف بعد هجوم بحر عمان

واشنطن : وكالات

أعلن البيت الأبيض ، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “اطّلع” على حادثة بحر عمان، مؤكدا أن واشنطن “تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب “على الهجوم على الناقلتين في بحر عمان”.

وأضافت: “الحكومة الأميركية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.