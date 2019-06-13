أوبر تستعد لإطلاق التاكسي الطائر

سيدني – (رويترز)

من الآن فصاعدا سوف يطوي التاكسي الطائر صفحة أكثر المدن زحاما في العالم وذلك بعد أن أعلنت شركة أوبر أنها ستستخدم مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية، كموقع اختبار عالمي لخدمة التاكسي الطائر المرتقبة التي تعتزم المجموعة إطلاقها.

وكانت شركة خدمات نقل الركاب اختارت دبي في البداية كأول موقع اختبار خارج الولايات المتحدة لخدمة (أوبر إير) لكنها أعادت فتح طلبها أمام العروض في الشهر الماضي بعدما تأجل الإطلاق في المدينة.

وخلال الرحلات التجريبية سيُنقل الركاب من أحد مراكز ويستفيلد السبعة للتسوق في ملبورن إلى المطار الرئيسي بالمدينة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البالغة 19 كيلومترا من الحي التجاري في وسط المدينة إلى المطار 10 دقائق جوا مقارنة مع 25 دقيقة تستغرقها عادة بالسيارة.

ويمكن للعملاء طلب التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق على الهواتف الذكية بنفس طريقة طلب خدمات أوبر التي تعمل برا. ويشمل أسطول أوبر الجوي المرتقب مركبات كهربائية تعمل بمحركات نفاثة جزء منها هليكوبتر وجزء طائرة مسيرة وجزء طائرة ذات جناح ثابت. وبها عدة تروس صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق الأفقي السريع.