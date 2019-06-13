المحليات

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / شوال / 1440 هـ      13 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمه الله – وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض .

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأشقاء الفقيد ( عبدالعزيز ، وفيصل ) وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين .

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ابراهيم عبد الغفار

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