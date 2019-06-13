أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم

سكاكا _ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم الخميس ، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي و وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات التابعة ومساعديهم.

وفي بداية اللقاء ثمّن سموه الجهود التي تقوم بها الأمانة و البلديات لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين

وتطوير العمل البلدي وفق خطط التنمية بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 .

كما تسلّم سموه تقريرًا عن إنجازات العام 1439/ 1440هـ ، الذي اشتمل على مشاريع وخدمات الأمانة و البلديات التابعة ، مستعرضًا سموه مع الأمين ورؤساء البلديات سير العمل فيها و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات

والعقبات التي تعترض عملهم.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على إعطاء المحافظات والمراكز أهمية أكثر فيما يقدم لهم من خدمات بلدية

وحدائق عامة ومتنزهات, مقدمًا شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.