متابعات

أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم

كتبه ولاء بارحيمaccess_time9 / شوال / 1440 هـ      13 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
أمير الجوف اثناء استقباله رؤساء البلديات و مساعديهم

سكاكا _ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم الخميس ، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي و وكلاء الأمانة و رؤساء البلديات التابعة ومساعديهم.

وفي بداية اللقاء ثمّن سموه الجهود التي تقوم بها الأمانة و البلديات لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين

وتطوير العمل البلدي وفق خطط التنمية بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 .

كما تسلّم سموه تقريرًا عن إنجازات العام 1439/ 1440هـ ، الذي اشتمل على مشاريع وخدمات الأمانة و البلديات التابعة ، مستعرضًا سموه مع الأمين ورؤساء البلديات سير العمل فيها و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات

والعقبات التي تعترض عملهم.  

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على إعطاء المحافظات والمراكز أهمية أكثر فيما يقدم لهم من خدمات بلدية

وحدائق عامة ومتنزهات, مقدمًا شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.

 

أمير الجوف و رؤساء البلديات و مساعديهم
روساء البلديات و مساعديهم
navigate_before
navigate_next
ولاء بارحيم

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *