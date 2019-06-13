أمانة عسير تطبق إصدار رخص الحفريات إلكترونياً

أبهـا : البلاد

أصدرت أمانة منطقة عسير أكثر من 200 رخصة حفر عبر المنظومة الإلكترونية, وذلك بعد أن نجحت الأمانة في تطوير إصدار الفسوحات من خلال طباعة رخص الحفريات إلكترونياً.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشاريع استطاعت أن تصدر أكثر من 200 رخصة حفر إلكترونياً خلال الشهرين الماضيين وبمعدل لا يتجاوز 3 أيام عمل لإنهاء إجراءات إصدارها عبر منظومة الأمانة الإلكترونية, مشيراً إلى أنه يمكن من خلال المنظومة إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات بعد أن رُبطت جميع الجهات المعنية إلكترونياً بنظام الرخص القائم حالياً, مما يسهم في تسريع الإجراء وتسهيله.