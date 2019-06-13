أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي

القاهرة : متابعات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة، مؤكدًا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، السفير محمود عفيفي، في بيان اليوم، إن “أبو الغيط” حرص في هذا الإطار على تأكيد الرفض التام لأية محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأمين العام للجامعة العربية شدد على رفضه في الوقت ذات لمحاولات ميليشيا الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية وهو ما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.