وثائق: أنقرة دربت فصائل سورية على عمليات تخريبية

أنقرة ــ وكالات

كشف تحقيق استقصائي لموقع “نورديك مونيتور” المتخصص في الشأن التركي، ان انقرة قررت منفردة تدريب مقاتلين في فصائل سورية مسلحة على عمليات خاصة، تشمل “التخريب والتسلل وغيرها”، لكن المقاتلين فشلوا في تحقيق نتائج تذكر، علما أن بعض أهداف التدريب كانت لغايات تركية محضة.

واكد الموقع حصوله على وثائق عسكرية سرية تظهر أن أنقرة عززت من تدريب مسلحي فصائل سورية على ما وصف بـ”العمليات الخاصة”، بما يشمل أعمال التخريب والتسلل وتصنيع المتفجرات وتكتيكات حرب العصابات.

وأشار التحقيق الى ان إحدى هذه الوثائق مؤرخة في يونيو 2016، وموقعة من قبل نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي حينها، ياسر غولر، والقائد الحالي للجيش، وتشير إلى تدريب 151 مسلحا بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة حتى التاسع من أكتوبر 2016.

وقررت تركيا، الاستمرار منفردة في برنامج التدريب العسكري وتجهيزه “بصورة سرية” بعد الانسحاب الأميركي، وفقما يقول “نورديك مونيتور”، الذي أشار إلى أن أنقرة دربت 312 مسلحا ضمن البرنامج بحسب الوثائق.

وتشير مراجعة الوثائق المسربة إلى أن برنامج التدريب التركي، ركز بشكل خاص على منطقة “بيربوكاك” في شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود، حيث تعيش الأقلية التركمانية.

وفي فبراير 2016، أطلقت تركيا مركزا لتنسيق العمليات في محافظة هاتاي الحدودية، وقال غولر إن 117 من عناصر الفصائل السورية تدربوا على عمليات غير تقليدية، تشمل طرق التخريب والتسلل وتكتيكات حرب العصابات وتصنيع المتفجرات، وإلى جانب هؤلاء، تلقى 611 مسلحا آخر تدريبات قتالية أساسية.