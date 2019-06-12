مسرور بارزاني رئيسا لحكومة كردستان العراق

أربيل ــ فرانس برس

صوت برلمان كردستان العراق، امس “الثلاثاء” على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي.

وفاز مسرور البارزاني برئاسة كردستان العراق خلال جلسة للبرلمان، عقدت في أربيل صوت فيها 87 نائبا من أصل 111 هو عدد أعضاء البرلمان، على تسمية مسرور.

ومسرور هو ابن شقيق مسعود بارزاني آخر رئيس للإقليم، والذي ترك المنصب شاغرا منذ نوفمبر 2017، عقب إجراء استفتاء لانفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر من العام نفسه.

وظل منصب رئاسة إقليم كردستان شاغرا منذ نوفمبر 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته الترشح مجددا، وفوض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية.