الزياني: استهداف مطار أبها الدولي “جريمة حرب”

البلاد : متابعات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانته الشديدة لإطلاق جماعة الحوثي قذيفة صاروخية على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى الى اصابة ستة وعشرين مدنيا بجروح، ووصفه بأنه جريمة ارهابية تتعارض مع القانون الدولي والانساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهانا واضحا على تجاوز جماعة الحوثي لكل القيم الاسلامية والقوانين الدولية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي الى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة، مطالبا مجلس الأمن الدولي الى وضع حد لاستمرار جماعة الحوثي في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الاقليمي.