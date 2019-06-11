هوندا تستبدل المرايا الجانبية للسيارات بكاميرات عالية الدقة

القاهرة – هاشم الهاشم

طرحت هوندا العالمية تقنية جديدة لعملائها تماشيًا مع التقدم التكنولوجي ، إذ استبدلت المرايا الزجاجية الجانبية لسياراتها بكاميرات يُمكنك من خلالها متابعة الطريق وما يدور حولك خارج السيارة بشكل أدق من المرايا التقليدية .

وتصاحب هذه الكاميرات شاشات جانبية داخل السيارة ليستطيع السائق من رؤية الخلفية وجانبي السيارة بسهولة ودقة عالية، ويسمح نظام الكاميرا الجانبية للسائق بالتبديل بين الوضعين العادي والعريض لتحسين الرؤية، وكلاهما يوفر مجال رؤية أدق وأبعد من المرايا الجانبية التقليدية، وهذا سيحد من ضرر النقاط العمياء بنسبة 10% و50% على التوالي.

وأكدت “هوندا” أنها أجرت اختبارات مكثفة في ظروف الطقس السيئة والإضاءة المنخفضة وظروف الليل على تلك الكاميرات وأثبتت كفاءة كبيرة . وأشارت الشركة إلى أن وجود هذه الكاميرات سيقلل من عملية السحب والذي قد يصل إلى 90% وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الكفاءة للسيارة بالكامل بنسبة 3.8% وتقديم منظور أفضل، كما أنها ستخفض ضوضاء الرياح مع السرعات العالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية الجديدة سيتم طرحها في سيارة هوندا e الكهربائية الجديدة ، و يبلغ حجم الكاميرات المدمجة ست بوصات فقط في كل طرف من لوحة القيادة.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة السيارة الجديدة في أوروبا أولا وبعدها في الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية العام الجارى .