دعم شبكة طرق الطائف الداخلية بـ30 ألف م2 محددات مسارات

البلاد : متابعات
رفعت امانة الطائف اليوم الثلاثاء ممثلة في وكالة المشاريع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة كفاءة الطرق الداخلية
وشوارع الأحياء بتنفيذ اعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بدهانات ( الثرمو بلاستيك )
لتحديد مسارات الطرق و الشوارع ، وبرنامج لصيانة اللوحات الارشادية والتحذيرية بالطائف
وأوضحت امانة الطائف أن برنامجها لصيانة الشوارع الداخلية يأتي ضمن خطة موسعة للصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالطائف و الضواحي .
وعملت الأمانة من خلال الفرق الميدانية على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية و التحذيرية المضيئة
ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات وذلك ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية ، ورفع مستوى السلامة المرورية .
وبينت الأمانة أن دعم الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان ( الثيرمو بلاستيك ) و المخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء و شوارع الطائف و إعادة طلاء للشوارع التي تم تأهيلها مؤخراً .
يذكر أن أمانة الطائف نفذت عدداً من مسارات المشاة بتقنية الرسم 3D بالشوارع المجاورة للأسواق و المماشي الرياضية و مناطق الارتياد لتعزيز الرؤية لقائدي المركبات و المشاة .