دعم شبكة طرق الطائف الداخلية بـ30 ألف م2 محددات مسارات

البلاد : متابعات

رفعت امانة الطائف اليوم الثلاثاء ممثلة في وكالة المشاريع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة كفاءة الطرق الداخلية

وشوارع الأحياء بتنفيذ اعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بدهانات ( الثرمو بلاستيك )

لتحديد مسارات الطرق و الشوارع ، وبرنامج لصيانة اللوحات الارشادية والتحذيرية بالطائف

وأوضحت امانة الطائف أن برنامجها لصيانة الشوارع الداخلية يأتي ضمن خطة موسعة للصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالطائف و الضواحي .

وعملت الأمانة من خلال الفرق الميدانية على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية و التحذيرية المضيئة

ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات وذلك ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية ، ورفع مستوى السلامة المرورية .

وبينت الأمانة أن دعم الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان ( الثيرمو بلاستيك ) و المخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء و شوارع الطائف و إعادة طلاء للشوارع التي تم تأهيلها مؤخراً .

يذكر أن أمانة الطائف نفذت عدداً من مسارات المشاة بتقنية الرسم 3D بالشوارع المجاورة للأسواق و المماشي الرياضية و مناطق الارتياد لتعزيز الرؤية لقائدي المركبات و المشاة .