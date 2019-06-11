تضرر 3 آلاف أسرة يمنية جراء الأمطار .. والتحالف يطلق حملة إغاثية عاجلة

جدة ــ واس

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لتقديم المساعدات للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

واضاف المالكي: انطلاقا من دور التحالف الإنساني سيبدا إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

هذا فيما أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج الأرقام من حيث عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة ، تليها محافظة عدن بنحو ألف و 331 أسرة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة ، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة ، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول. وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائبة، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئية، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ أن كثيرا من الأسر تعيش في العراء حالياً.