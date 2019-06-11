ترامب يتهم أوروبا بخفض قيمة اليورو عمداً أمام الدولار

واشنطن : وكالات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدولار عن عمد.

وكتب ترامب تغريدة قال فيها “يتم خفض قيمة اليورو وعملات أخرى عن عمد أمام الدولار، مما يسبب أضراراً كبيرة للولايات المتحدة. معدل فائدة بنك الاحتياط مرتفع للغاية، بالإضافة إلى التشديد الكمي السخيف، هم ليس لديهم أي فكرة”.

وكان ترامب قد انتقد، أمس الإثنين، الصين حيث قال إنها تقوم بخفض قيمة عملتها لدعم اقتصادها في مواجهة الرسوم الأميركية المفروضة على البضائع الصينية.