إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي في ليبيا

طرابلس وكالات

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية الليبية من إنقاذ قارب مطاطي يحمل على متنه 60 مهاجرًا غير شرعي، بينهم امرأة واحدة من جنسيات أفريقية مختلفة، علي بعد 92 ميلًا شمال غرب الخمس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان صادر عنه اليوم: إنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، أمس وتمكن من العثور على قارب مطاطي على متنه 60 مهاجرًا غير شرعي.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، 49 سودانيًا و 5 من بنجلاديش ومهاجر تشادي وآخر من مالي، بالإضافة إلى امرأة من التوغو.

وأكد البيان، إنزال المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخمس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.