تعليم عنيزة يعايد الأهالي بمسرحية “ شرود “

جدة – إبراهيم المدني

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، مساء أمس الأول ، مسرحية “شرود”، التي تقدمها إدارة تعليم عنيزة، على مسرح الإدارة بقاعة الشيخ محمد الذكير – رحمه الله –، بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم، ومدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، وعدد من أهالي المحافظة، حيث عرضت هذه المسرحية ضمن فعاليات عيد عنيزة تحت شعار «عنيزة سحابة عيد».



وتناقش المسرحية، التي حازت على الجائزة الفنية الكبرى في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي، إبان تمثيلها للمملكة العربية السعودية بترشيح من وزارة التعليم، عدداً من قضايا الشباب والمراهقين، وعلاقاتهم الاجتماعية، بتأليف وإخراج الأستاذ إبراهيم الفراج مشرف النشاط الثقافي بتعليم عنيزة، والمشرف الفني علي السعيد، وبمساعدة الأستاذ عبد الله السليم، ويقوم بتمثيل الأدوار فيها الطلاب: صالح الدامغ، وإبراهيم الصوينع، ورياض الفريهيدي، وعبدالملك الجناحي، وعبدالله العبيدالله، وإبراهيم الفريهيدي، وإبراهيم المانع، فيما نفذ أعمال الإضاءة الطالب عبدالعزيز الناجم، والمؤثرات الصوتية جهاد الفراج.