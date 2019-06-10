“العقاري” يودع 868 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

البلاد : متابعات

أودع صندوق التنمية العقارية 863.8 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مايو 2019، منها 140.3مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و 723.5 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأشار الصندوق في بيان صحافي اليوم إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “ التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، بلغت أربعة مليارات و 568.7 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى مايو 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مايو 2019، بلغت نحو 838.1 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو ثلاثة مليارات و 730.6 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين من القروض العقارية المدعومة، مشدداً على الحرص بالمضي قدمًا مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.