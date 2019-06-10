الشؤون الإسلامية تعايد الجنود المصابين في الحد الجنوبي

نجران ــ البلاد

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس الأول، بزيارة الجنود المصابين في الحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج بمستشفى الملك خالد بنجران، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



ونوه خلال الزيارة بما يقوم به الجنود البواسل من حفظ وحماية لهذه البلاد المباركة، وفضل الرباط للدفاع عنها،كما قدم هدية “مرابط” للجنود المصابين، وباقات الورود؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك .



ودعا مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن ينصر المرابطين على الحدود، ويربط على قلوبهم، ويسدد رميهم ويتقبل شهداءهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من تضحيات وبطولات لحماية بلاد الحرمين.