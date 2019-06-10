الإفراج عن 3 من قادة الحركة الشعبية بالسودان

الخرطوم : متابعات

أفرجت قوات الأمن السودانية، الاثنين، عن قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان ومبارك أردول وخميس جلاب.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، الاثنين.

وكانت قوات الأمن اعتقلت، الأربعاء، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم، ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر السابق.

بينما اعتقلت قوات الأمن إسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، حسبما أعلن مساعد له، السبت الماضي.