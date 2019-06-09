 105 مليارات تمويلات التنمية الاجتماعية للأسر والشباب

جدة – البلاد

أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخرا منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، ويستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

ومنذ تأسيسه على مدى نحو نصف قرن شملت مظلة البنك أكثر من 2،6 مليون مواطن ومواطنة بتقديم خدماته ومنتجاته المختلفة، وتجاوز حجم التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع 105 مليارات ريال في التمويل.

وأوضحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم أنه في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك باستمرار لاستحداث منتجات تمويلية جديدة لتخدم الشرائح المستهدفة من المواطنين، لمساندة تلك الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات ، مؤكدة أن إطلاق هذا المنتج يأتي لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة، الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها.

وفي هذا الإطار يقوم منتج “كنف” بتأمين التمويل للمطلقات والأرامل دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة ، ويتيح المنتج للسيدات التقدم عبر موقع البنك الإلكتروني، بعد استيفاء شروط ولائحة التمويل الأسري وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وتشمل برامج البنك للتمويل الإجتماعي:

– تمويل الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

– تمويل الزواج ، ويهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 10 آلاف ريال.

– تمويل الترميم ويخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها

– برنامج (آهل) ويُقدم لمسانـــدة الأسر التي تزايدت عليـــــهــم المسؤليات الأسرية

– برنامج (كنف) ويمول الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وكان البنك قد أطلق خلال شهر رمضان الماضي عددا من المنتجات التمويلية، الهادفة إلى تنمية القطاع الثالث الذي يشمل الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية ورفع كفاءته ودفعه نحو الاستدامة، وشملت منتجي دائم وساهم، كما تم تدشين الإصدار الأول من الدليل الإجرائي للائحة الأسر المنتجة.ومن الحصول على تمويل حسن يصل إلى 4 مليون ريال وذلك إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم نمو القطاع غير الربحي وايجاد موارد مستدامة لتحقيق مهامها المجتمعية. كما يستهدف منتج “ساهم” إنشاء أسواق استهلاكية جديدة،

وتطوير أسواق استهلاكية قائمة وذلك لتعزيز نفاذ عملاء الجمعيات لنقاط البيع، من خلال تمويل حسن للجمعيات التعاونية المسجلة في الوزارة بمبلغ يصل حتى 4 ملايين ريال للمشروع الواحد ، كذلك توقيع 6 اتفاقيات لمحافظ تمويلية مع جمعيات خيرية مختلفة حول المملكة بقيمة تتجاوز 38 مليون ريال لتمويل عدد من الأسر المنتجة.

وفي وقت سابق وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء.

ويقوم البنك من خلالها بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قبل وزارة الاسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، وكذا تدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة.

مظلة التنمية الاجتماعية

تمويل الأسر ذات الدخل المحدود

برنامج تمويل المقبلين على الزواج

دعم الترميم للمنازل وإعادة بنائها

(آهل) لتخفيف أعباء الأسر

(كنف) لتمويل الأرامل والمطلقات