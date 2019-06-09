نجاح عمليات نوعية في مستشفى وادي الدواسر

الرياض _ البلاد

أجرى الفريق الطبي في مستشفى وادي الدواسر العام بنجاح عدد من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية والتي تعتبر من العمليات النوعية التي تُجرى بالمستشفى لأول مرة

تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لإستئصال مرارة بالمنظار، لمريض يعاني من التهاب حصوي بالمرارة

كما تم إجراء عملية تجميل ناجحة لمريض يعاني ما بعد تكميم المعدة من ترهلات شديده بالفخذين ، حيث تم عمل شد ورفع للفخدين، تكللت بالنجاح وحالته مستقرة .

ويأتي نجاح المستشفى في إجراء تلك العمليات بفضل الله ثم التطور الذي شهده المستشفى في الفترة الأخيرة باستقطاب

“صحة الرياض” للعديد من الكوادر البشرية المتميزة للعمل بالمستشفى .