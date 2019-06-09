عبد الله بن زايد: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة

أبوظبي : متابعات

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرفا فيه.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي من أبوظبي، مع نظيره الألماني، الأحد: “يجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران بالإضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ البالستية”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن السعودية والإمارات والنرويج ستستمر في التحقيق لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة واستهدف 4 ناقلات نفط.

من جهته، شدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي. ودعا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن.

وتمسك وزير الخارجية الألماني بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.

وقال ماس “سأبلغ إيران غداً برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية”. وأكد وزير الخارجية الألماني أن دور إيران في سوريا والعراق واضح.