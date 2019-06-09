انقطاع الكهرباء عن 103 ألف مشترك بنجران

البلاد : متابعات

أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا.

وأعلنت إمارة المنطقة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه سيعقد اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.

وأوضحت الإمارة أنه تمت إعادة الكهرباء إلى 4 مستشفيات، وإلى 43 ألف مشترك.

يذكر أن خدمة الكهرباء تعرضت للانقطاع المتكرر في المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي وآخرها أمي فى جازان ؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي دفع الشركة السعودية للاعتذار عن تلك الانقطاعات والإعلان عن تعويض المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة بحسم 25% من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو الحالي.