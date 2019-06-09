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ارتفاع موجودات مؤسسة النقد وتراجع التحويلات

كتبه صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1440 هـ       9 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

سجل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال الربع الأول ارتفاعاً نسبته 6ر0 % لتبلغ 3ر1873 مليار ريال، فيما سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 2ر1 في المائة (1ر23 مليار ريال) مقارنة بالربع المقابل من العام السابق ، وذلك بحسب بيانات مؤسسة النقد الذي أشار إلى ارتفاع لإجمالي الموجودات الأجنبية خلال الربع الأول لتبلغ 1864.3 مليار ريال. وارتفع وضع الاحتياطي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 5ر22 % (4ر1 مليار ريال) ليبلغ نحو 7.6 % مليار ريال، كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 4ر2 % (2ر28 مليار ريال).

وبلغ اجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الاول من العام الحالي 2019م حوالى 2ر2364 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 04ر0 % (8ر0 مليار ريال) مقابل ارتفاع نسبته (4ر1) في المائة (6ر32 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 5ر4 % بما يوازي (8ر101 مليار ريال). من جهة ثانية تراجعت تحويلات الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ، بنحو 5.05 مليار ريال، إلى 42.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 47.7 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي ، مسجلة انخفاضا نسبته 10.6 %. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل بنحو 8.5 % وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 10.72 مليار ريال، مقارنة بـ11.72 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ مليار ريال.

صحيفة البلاد

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