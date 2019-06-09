أمير عسير: بطولات المرابطين فخر للقيادة والمواطنين

أبها – مرعي عسيري

نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمصابي الحد الجنوبي وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن ما يقوم به المرابطون على الحد الجنوبي وما سطروه من بطولات وتضحيات ، هو مصدر فخر للقيادة ولكل مواطن سعودي.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط ، وكان في استقباله قائد المنطقة اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري .



من جانبهم، عبر المصابون عن شكرهم للقيادة الرشيدة على ما وجدوه من اهتمام بالغ مؤكدين أن مايقدمونه للدفاع عن تراب هذا الوطن ومقدساته وقيادته وشعبه يبقى قليلا أمام مكانة الوطن وقيادته في قلوبهم.

من جهة أخرى تفقد الأمير تركي بن طلال مطار أبها الإقليمي وسير العمل به، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصالات الداخلية في مدة لا تتجاوز ٢٠ يوما، كما زار حديقتي المطار وأبو خيال مشددا على الاهتمام بتفعيل مبادرة حسن الوفادة.

وتفقد أمير عسير جاهزية متنزة السودة ومستشفى رجال ألمع وقام بجولة ميدانية داخل مدينة أبها ناقش فيها مع مدير مرور عسير تسهيل الحركة المروية خلال الموسم السياحي الحالي، واستقبل بصالة الاحتفالات الرئيسية المحافظين ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل وعدداً من وجهاء وأعيان وأهالي المنطقة.