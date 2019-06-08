“مضوي” تسجل رقما قياسيا بعدد الحضور

جدة – مهند قحطان

سجلت فعالية “مضوي” خلال رابع يوم العيد عدد حضور استثنائي، حيث بلغ حضور الفعالية اليوم والذي تخللها حفل للفنان زايد الصالح 32,947 زائر، وبذلك يعتبر اكبر حفل غنائي عام من ناحية عدد الحضور.

وتعتبر فعالية “مضوي” احدى فعاليات ادارة موسم العيد من هيئة الترفيه ١٤٤٠ه، والتي قامت بتنظيمها شركة ٣٦٠ لايف، حيث قامو بتزين وتجهيز حديقة مكتبة الملك فهد بالرياض بالمجسمات المضيئة، والألعاب التفاعلية الجديدة، اضافة إلى مسرح العروض، والذي يقدم عدد من الفقرات والعروض التي تعكس بهجة العيد بمشاركات عالميه ومحليه تراثيه وفنيه.

وصرح وسيم رياض مشرف المشروع، ” اليوم اثبت الجمهور السعودي انه منظم وراقي، وأن حضوره لأي فعالية يظهر احترامه قوانين التنظيم فيها، اليوم شهدنا عدد غير مسبوق، وبالرغم من ذلك تعاون معنا الجمهور وكان له دور كبير في التنظيم، الجمهور السعودي يستحق الأفضل والمميز دائما، ونحن بدورنا نقوم بابتكار ما يرضيه.”