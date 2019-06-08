المحليات

مدني دومة الجندل يسيطر على حريق في 3 مزارع

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / شوال / 1440 هـ       8 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكنت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل من السيطرة على حريق شب في مزارع بثلاثة مواقع صباح اليوم (السبت).

وأفاد الناطق باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن الفرق المتخصصة باشرت البلاغ، مزودةً بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى إن جهود الدفاع المدني أسفرت عن السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.

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ابراهيم عبد الغفار

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