مدني دومة الجندل يسيطر على حريق في 3 مزارع

البلاد : متابعات

تمكنت فرق الدفاع المدني في دومة الجندل من السيطرة على حريق شب في مزارع بثلاثة مواقع صباح اليوم (السبت).

وأفاد الناطق باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن الفرق المتخصصة باشرت البلاغ، مزودةً بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى إن جهود الدفاع المدني أسفرت عن السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.