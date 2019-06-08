قصف حوثي بالحديدة .. والتحالف يدك مواقع المليشيا فى 3 محافظات

عدن ــ وكالات

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تجمعات ومعسكرات لمليشيا الحوثي الانقلابية في 3 محافظات يمنية.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمينة نقلا عن مصادر إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر « جبل النهدين»، جنوب صنعاء وسمع دوي انفجارات عنيفة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف معسكر «الحفا» التابع للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة «نقم» شرق صنعاء.

وفي محافظة حجة، شمال غرب البلاد، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات حوثية في مديرية «حرض». وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تجمعات حوثية شمال مديرية قعطبة. وفى سياق متصل تمكنت قوات المقاومة المشتركة من تحرير عدد من المواقع، التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الإيرانية شمال الضالع.

ونجحت القوات المشتركة في تحرير موقع «الخزان» وعدد من التباب المطلة على قرية «القفلة» وتحرير جبل «القصبة» المطل على قرية «هجار» و»باب غلق» بـقعطبه.

وفي الأثناء، شنت قوات المقاومة الجنوبية في جبهة «تورصة» غربي مديرية «الأزارق» هجوما استعادت خلاله منطقة «الشجفاء» و»الشبهة» وعددا من المواقع، وتم دحر المليشيات منها إلى ما خلف «دار الصليب»، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة من الانقلابيين.

فى غضون ذلك كثفت الميليشيات الانقلابية من قصفها العشوائي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، ضمن استمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في 18 ديسمبر الماضي.

وسقطت عشرات القذائف، على الأحياء السكنية مديرية ومدينة التحيتا جنوب الحديدة، ما خلف حالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، خاصة النساء والأطفال.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة بأن «الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً عنيفاً استخدموا خلاله قذائف مدفعية الهاون عيار 120 على مواقع ألوية العمالقة في مدينة التحيتا بشكل كثيف».

كما أشار إلى قيام الحوثيين بعمليات استهداف مكثفة وإطلاق نار واسعة من الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 على مواقع تمركز قوات ألوية العمالقة في المنطقة ذاتها». ويأتي قصف هذا القصف تزامناً مع دفع الانقلابيين بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا. ومنذ بدء الهدنة الأممية، قام الحوثيون، بحسب المركز، بعدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل، في إطار سعيهم لاستعادة السيطرة على المديرية، والتي فقدوها في وقت سابق إثر مواجهات مع الجيش اليمني.



الى ذلك قالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إن المعتقلين في سجون المليشيا الانقلابية، يتعرضون لتعذيب مرعب أودى بحياة عدد منهم.

أعربت الرابطة الحقوقية في بيان صحفي، عن قلقها الشديد إزاء تزايد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب بشكل مرعب بحق المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل اثنين منهم تحت التعذيب خلال الأيام الماضية. وأضاف البيان أن هناك إخفاء للعشرات من المختطفين، في سجون سرية للحوثيين، مع اختطاف النساء دون رادع إنساني أو أخلاقي أو اجتماعي.

وقال البيان: إن الأيام والأعياد والمناسبات تمر وأبناؤنا خلف قضبان سجون جماعة الحوثي الانقلابية.

وذكر البيان أن شهر رمضان انقضى، فيما استقبلت الأمهات عيد الفطر المبارك والفرحة غائبة عنهن.. لا فرحة بالصيام ولا بقدوم العيد.