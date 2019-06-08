ريال مدريد يضم هازارد حتى 2024

البلاد : متابعات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حسم الصفقة التي طال انتظارها لفترة طويلة، بضم البلجيكي إيدين هازارد ، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الجمعة.

وأوضح النادي ، أنه اتفق مع تشيلسي على قيمة انتقال اللاعب الدولي البلجيكي إلى “الميرينجي”، الذي سيوقع معه على عقد لمدة 5 مواسم، لينتهي في صيف 2024.

وحدد الريال موعد تقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام، حيث سيظهر داخل ملعب سانتياجو برنابيو يوم 13 يونيو الجاري، فور خضوعه للفحوصات الطبية.

وتقدر الصفقة بحوالي 88.5 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية زيادتها إلى 130 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.