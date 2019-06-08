الرياضة

ريال مدريد يضم هازارد حتى 2024

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / شوال / 1440 هـ       8 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حسم الصفقة التي طال انتظارها لفترة طويلة، بضم البلجيكي إيدين هازارد ، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الجمعة.

وأوضح النادي ، أنه اتفق مع تشيلسي على قيمة انتقال اللاعب الدولي البلجيكي إلى “الميرينجي”، الذي سيوقع معه على عقد لمدة 5 مواسم، لينتهي في صيف 2024.

وحدد الريال موعد تقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام، حيث سيظهر داخل ملعب سانتياجو برنابيو يوم 13 يونيو الجاري، فور خضوعه للفحوصات الطبية.

وتقدر الصفقة بحوالي 88.5 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية زيادتها إلى 130 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.

ابراهيم عبد الغفار

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