الدولية

بوتين وترمب يلتقيان في اليابان

كتبه صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1440 هـ       8 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو ــ رويترز

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نهاية الشهر الماضي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سعياً لإرساء «الاستقرار» في العلاقات شديدة التوتر بين البلدين، على الرغم من قائمة متزايدة من الموضوعات الخلافية.

وقال بوتين إنه يرغب في «استعادة علاقات كاملة» بين موسكو وواشنطن، مضيفاً أنه يشعر بأن الرئيس ترامب يرغب بشكل حقيقي في إصلاح العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة.

وجاءت زيارة بومبيو لسوتشي لتكون هي الأرفع مستوى بين مسؤولين في القوتين العظميين منذ قمة هلسنكي في يوليو بين ترامب وبوتين.. وكان بومبيو قد أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن واشنطن لن تتسامح مع أي تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

صحيفة البلاد

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