المحليات

إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / شوال / 1440 هـ       8 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الأسبوع القادم سيشهد بداية عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني (جدارة) .

وذكر العصيمي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال الجاري، مبينا أن التقديم الإلكتروني كان قد أغلق في 27 رمضان.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في 14 رمضان 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي القادم 1441/1440

ابراهيم عبد الغفار

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