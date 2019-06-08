إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال

جدة : البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الأسبوع القادم سيشهد بداية عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني (جدارة) .

وذكر العصيمي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس 10 شوال الجاري، مبينا أن التقديم الإلكتروني كان قد أغلق في 27 رمضان.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في 14 رمضان 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي القادم 1441/1440