في خروقات مستمرة.. مليشيا الحوثي تكثف قصفها العشوائي على الحديدة

الحديدة : متابعات

قصفت ميليشيات الحوثي ، اليوم الجمعة ، بشكل مكثف وعشوائي الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، ضمن استمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسقطت عشرات القذائف، على الأحياء السكنية مديرية ومدينة التحيتا جنوب الحديدة، ما خلف حالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، خاصة النساء والأطفال، وفق “العربية”.

وتعرضت التحيتا، مساء الخميس، لقصف مدفعي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات العمالقة الجيش اليمني.

ومنذ بدء الهدنة الأممية، قام الحوثيون ، بعدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل، في إطار سعيهم لاستعادة السيطرة على المديرية، والتي فقدوها في وقت سابق إثر مواجهات مع الجيش اليمني.