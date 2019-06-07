الفالح: من غير المقبول العودة لأوضاع سوق النفط في 2015

البلاد : متابعات

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن جيدة لأسواق النفط .

وأضاف أنه من غير المقبول العودة إلى ما كانت عليه السوق في 2015.

وأشار الفالح إلى أن الأسعار عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع للاستثمار.

“لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط، والقرار الذي سيتخذ في يوليو يمكن دائما تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني”.

ولفت وزير الطاقة إلى أن الكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش.

وبشأن إنتاج النفط قال الفالح “نخفض بالفعل أكثر”، والمملكة تنتج دون المستوى المستهدف بمقدار 0.7 مليون برميل.

وأشار إلى أن أوبك متفقون في الأغلب على تمديد خفض لإنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بعد الشهر الحالي لكن ما زالت هناك حاجة لإجراء مباحثات مع الحلفاء من خارج المنظمة بشأن الاتفاق.

وقال الفالح في مؤتمر اقتصادي في سان بطرسبرج في روسيا “على جانب أوبك التمديد مضمون تقريبا… السؤال هو تحديد” موقف المنتجين من خارج المنظمة”.