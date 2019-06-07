إظهار وجه إرهابي مذبحة نيوزلندا للإعلام

جدة ــ وكالات

وافق قاضٍ في نيوزيلندا، على إمكانية إظهار وسائل الإعلام لوجه الإرهابي المتهم بقتل 51 شخصًا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وكانت محاكم قد قضت بعدم إمكانية نشر وسائل الإعلام صورًا واضحة لوجه برينتون هاريسون تارانت (28 عامًا)، الأسترالي الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، والمتهم بجريمة القتل الجماعي التي وقعت في 15 مارس الماضي.

لكن وكالة “أسوشيتدبرس” نقلت عن قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، قوله: إن الادعاء نصحه بأنه لم تعد هناك حاجة لحظر نشر صور وجه الإرهابي فقرر إلغاء الأمر السابق.

وكان المهاجم المنفرد يحمل أسلحة نصف آلية، عندما استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة، وبث هجومه عبر “فيسبوك” على الهواء مباشرة، وقتل 51 شخصًا، وأصاب العشرات.

ومن المقرر أن يمثُل “تارانت” أمام المحكمة في 14 يونيو، بعد أن وُضع في الحبس الاحتياطي في أبريل، وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي؛ لمعرفة ما إذا كان أهلًا للمثول للمحاكمة.