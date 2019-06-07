الدولية

عقوبات أمريكية جديدة على 39 شركة بتروكيماويات إيرانية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time3 / شوال / 1440 هـ       7 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات.

وتستهدف العقوبات 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية بما في ذلك أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع.

وأفاد بيان للوزارة أن العقوبات الأميركية تستهدف مجموعة البتروكيماويات لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات، العام الماضي، بعدما اتهمت طهران بـ«انتهاك روح الاتفاق النووي»، بسبب تنامي دورها الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية.

وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) العقوبات على إيران من خلال الطلب من كل الدول وقف كل واردات النفط الإيراني.

ابراهيم عبد الغفار

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