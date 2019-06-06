نيمار يغيب عن كوبا أميركا

البلاد : متابعات

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب النجم نيمار عن بطولة كوبا أمريكا 2019 بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ودية مساء الأربعاء.

وذكر الاتحاد في بيان “بعد تعرضه لالتواء في الكاحل الأيمن خضع نيمار لفحوصات أظهرت تمزق أربطة الكاحل”.

وتابع “نظراً لخطورة الإصابة لن يحظى نيمار بالظروف البدنية ولا الوقت الكافي للمشاركة في كوبا أميركا 2019 بالبرازيل”.

وأضاف “اعتباراً من الخميس ستبحث اللجنة الفنية بالمنتخب البرازيلي من سيحل محله”.

وخرج نيمار من المباراة وهو يبكي وغادر الملعب على عكاز في بداية الشوط الثاني ليتوجه إلى مستشفى في العاصمة البرازيلية.

وجاء الإعلان عن غياب نيمار عن كوبا أميركا التي تنطلق في البرازيل اعتبارا من 14 من الشهر الجاري، بعد ساعات من إعلان الاتحاد البرازيلي عن منحه تصريحاً للإدلاء بشهادته أمام السلطات في قضية الاغتصاب المتهم فيها.