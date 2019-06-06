المحليات

حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاذ الوقود من مركبته في الشمالية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / شوال / 1440 هـ       6 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قدم رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، بقطاع العويقيلة، المساعدة اللازمة لمواطن إماراتي توقفت مركبته عن السير بعد أن نفدَ الوقودُ منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن فارس الشعلان أن هاتف حرس الحدود ٩٩٤ ، تلقى بلاغاً من مواطن إماراتي يتواجد في شمال شرق محافظة العويقلية، يفيد بأن مركبته تعطلت بسبب نفاد الوقود منها، ويطلب المساعدة.

وأضاف:” على الفور، تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع العويقيلة، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة في مثل هذه الحالات”.

ابراهيم عبد الغفار

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