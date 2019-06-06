حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاذ الوقود من مركبته في الشمالية

البلاد : متابعات

قدم رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، بقطاع العويقيلة، المساعدة اللازمة لمواطن إماراتي توقفت مركبته عن السير بعد أن نفدَ الوقودُ منها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن فارس الشعلان أن هاتف حرس الحدود ٩٩٤ ، تلقى بلاغاً من مواطن إماراتي يتواجد في شمال شرق محافظة العويقلية، يفيد بأن مركبته تعطلت بسبب نفاد الوقود منها، ويطلب المساعدة.

وأضاف:” على الفور، تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع العويقيلة، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة في مثل هذه الحالات”.