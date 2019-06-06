ترمب يصل إلى فرنسا للمشاركة في احتفالات يوم الإنزال

البلاد : متابعات

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شمال فرنسا صباح اليوم (الخميس)، للمشاركة في يوم ثانٍ من الاحتفالات بالذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.

وغرد ترمب على “تويتر” قبيل إقلاع طائرته إلى مطار كاين في منطقة النورماندي «في الطريق إلى النورماندي لتحية بعض أكثر البشر شجاعة. نحن ممتنون لهم إلى الأبد».

ومن المتوقع أن يقول الرئيس الأميركي خلال مراسم في مقبرة للجنود الأميركيين تطل على أحد شواطئ نورماندي حيث نزلت قوات الحلفاء خلال الحرب «اليوم نتذكر من سقطوا هنا ونكرّم كل من قاتلوا هنا. لقد أعادوا هذه الأرض للحضارة».

وسيضيف ترمب وفقا لنص وزعه البيت الأبيض «القوة الخارقة جاءت من روح خارقة، وروعة الشجاعة جاءت من روعة الإيمان، وعظمة ما فعله جيشنا جاءت من عمق المحبة».

وأقلت مروحية الرئيس وزوجته ميلانيا إلى كولفيل-سور-مير حيث سيقوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريم الجنود الذين سقطوا في العملية التي شكلت محطة في إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق غرد ترمب تعليقات من المذيع في شبكة فوكس نيوز شون هانيتي عن «احتفاء وسائل الإعلام البريطانية» بزيارة الدولة التي أجراها ترمب للمملكة المتحدة واستمرت ثلاثة أيام.

وقارن ذلك مع «التغطية المفعمة بالكراهية» من جانب شبكة «إم.إس.إن.بي.سي» التلفزيونية المنتقدة للرئيس الأميركي.

وانضم ترمب إلى الملكة اليزابيث الثانية ورؤساء دول أمس (الأربعاء) في اليوم الأول من إحياء هذه الذكرى في بورتسموث بجنوب إنجلترا. وغرد قائلا «ما كنت لأحظى بمعاملة أكثر دفئا في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية أو الشعب».

وغادر الرئيس الأميركي بريطانيا يوم امس متوجها إلى آيرلندا حيث التقى رئيس الوزراء ليو فارادكار في مطار شانون لإجراء محادثات.