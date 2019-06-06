تأكيد أميركي فرنسي على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

باريس : وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، تشتركان في نفس الهدف في ما يتعلق بإيران، وهو منعها من امتلاك أسلحة نووية، في وقت شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة خفض الأنشطة الصاروخية الإيرانية واحتواءها، فضلاً عن احتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون أن بلاده تشترك مع أميركا في الهدف ذاته و”هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية”، مضيفاً: “نريد أن تنأكد من أن إيران لن تحصل على هذا النوع من الأسلحة”، مشدداً على “ضرورة تخليها عنها”. وقال: “يتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “إيران تفشل كدولة بعد العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها”، لكنه مستعد للحديث مع الإيرانيين. واتهم طهران “برعاية الارهاب” في أنحاء الشرق الأوسط.

وأكد ترامب أن بلاده تريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية واحتواءها، فضلاً عن احتواء نفوذ طهران في الشرق الأوسط، مشدداً على أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.