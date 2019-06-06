القبض على رئيس «الكاف» في باريس

البلاد : وكالات

كشف مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم صباح اليوم بفندق بيري في باريس من قبل المكتب المركزي لمحافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضحت المجلة أنه تم التحقيق مع أحمد أحمد حول فسخ العقد الذي كان يربط الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع الشركة الألمانية للتجهيزات الرياضية “بوما” من طرف واحد والتعاقد مع شركة “تكنيكول ستيل” التي يتواجد مقرها في فرنسا.

وجاء تحرك المكتب المركزي لمحافحة الفساد والجرائم المالية على خلفية الشكوى التي تقدم بها المصري عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الافريقي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي اتهم من خلالها أحمد أحمد بتكليف خزينة الاتحاد الافريقي 800 ألف دولار (739 ألف يورو) بسبب هذه الصفقة.