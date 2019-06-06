«التعليم» تُطلق 8 حملات صيفية لمحو أمية الرجال والنساء في أربع إدارات

البلاد : متابعات

تطلق وزارة التعليم ثمان حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية للرجال والنساء في أربع إدارات تعليمية في المملكة هي منطقة مكة المكرمة “قطاع” الخضراء” وفي منطقة تبوك “قطاع الوجه” وفي محافظة صبيا “قطاع العيدابي” وفي محافظة بيشة “قطاع ترج” لمدة شهرين خلال الفترة من 4-10 إلى 4-12 للعام الحالي 1440هـ، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد؛ وفقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ، ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر بالمملكة العربية السعودية .

وتستهدف وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر إقامة الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول دراسية منتظمة كمناطق سكن البدو الرحل والمناطق النائية والهجر في مدة لا تتجاوز الشهرين لمحو أميتهم الأبجدية .

كما يستهدف البرنامج الأميون والأميات المواطنين والمواطنات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة، بهدف تعريف الدارسين والدارسات بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ومحو الأمية الأبجدية لدى الدارسين والدارسات من خلال تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الدارسين والدارسات ونشر الوعي الثقافي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية بالإضافة إلى المسارعة في خفض نسبة الأمية بالمملكة .

ويقوم على تعليم الدارسين والدارسات نخبة من المعلمين والمعلمات في مواد اللغة العربية و الدين والرياضيات .

وتساند عدد من القطاعات الحكومية وزارة التعليم في تنفيذ البرنامج والمساهمة في نجاحه (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الصحة، وزارةالبيئة والمياه والزراعة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، بالإضافة لبعض مؤسسات المجتمع.

ومن الحوافز المقدمة للدارسين والدارسات أثناء البرنامج وبعد انتهاؤه تقديم مساعدات عينية للدارسين والدارسات من بعض مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال وتقديم خدمات متنوعة من القطاعات الحكومية المشاركة ويحصل الدارسون والدارسات على شهادة اجتياز برنامج مجتمع بلا أمية، ومكافأة مالية قدرها (1000) ريال لمن يجتاز البرنامج بنجاح .

وأكملت إدارات التعليم في مكة المكرمة وتبوك وصبيا وبيشة الاستعدادات لبدء الحملات في موعدها، ففي منطقة مكة المكرمة تشمل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع القرى بمكة المكرمة 26 مركزاً وتستهدف الحملة أكثر من 300 دارس ودارسة ويُشارك في تنفيذها 40 معلماً ومعلمة ورائد ورائدة نشاط، ومشرف ومشرفة إعلام، ومدير تنفيذي ومساعده وستكون مدة العمل 60 ليلة .

وفي منطقة تبوك ستطلق الإدارة العامة للتعليم ممثلة في التعليم المستمر بقطاع الوجه الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والاستفادة من خدماتها المتعددة في جميع المجالات المختلفة والتي تشمل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والبيطرية والتوعوية والمهنية ، عبر المركز الرئيسي في قرية الرس، وما يتبعه من مراكز أخرى مثل : الكر – بداء – النابع – السديد – خرباء – المنجور – بئر المدقة ، وذلك خلال الفترة من الرابع من شهر شوال حتى الرابع من ذي الحجة 1440هـ تحت شعار ” محو الأمية واجب ديني و مطلب وطني. “

وفي صبيا تستهدف حملة التوعية ومحو الأمية في قطاع العيدابي ما يزيد عن ألف دارس ودارسة في أكثر من ٢٨ مركزا بقطاع العيدابي بالتنسيق والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وهي فروع وزارة الشؤون الإسلامية والاجتماعية والصحة والزراعة والإعلام.

وفي بيشة أعلن عن شعار الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والتي تشمل أكثر من عشرين مركزا تعليميا في المدارس بقرى ومراكز وادي ترج بداية من قرية المهامل حتى قرية قطبة في آخر الوادي مرورا بكافة القرى في مهر و ترج والقوباء .