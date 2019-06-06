التحالف يخلي مريضاً بسفينة تجارية قرب ميناء الحديدة

البلاد : وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، أنه استجاب فوراً لنداء استغاثة من السفينة التجارية نافارينو غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وإخلائه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

والثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.