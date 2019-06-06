الإمارات تؤكد أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية

أبوظبي : متابعات

أكدت دولة الإمارات (الخميس)، أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في السودان الشقيق، مشددة على أهمية استئناف الحوار بين القوى المختلفة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها: «تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البنّاء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويُجنِّب شعبه العزيز كل مكروه، ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته”.

وشددت على «أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق”، مؤكدة موقف الإمارات الثابت «الداعم للسودان وشعبه» وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ويعود عليه بالخير، متمنية أن «يتجاوز السودان سريعاً الظروف التي يمر بها».