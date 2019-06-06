الأرصاد: أمطار رعدية على تبوك ورياح سطحية بنجران

تبوك – البلاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وشمل التنبيه مدينة تبوك، ومحافظات البدع وحقل. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله – وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

كما نبهت الهيئة أيضا من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة . من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.