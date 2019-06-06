إعادة إياب نهائي أبطال أفريقيا على أرض محايدة

البلاد : متابعات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، (الأربعاء)، إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، خارج تونس (على أرض محايدة)، بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية في مصر، التي تقام بين 21 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز)، وستبقى نتيجة الذهاب (1 – 1) في المغرب معتمدة.

وكان الترجي التونسي قد تُوّج يوم (الجمعة) الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الوداد الرياضي بهدف لصفر، بعدما اعتبر الحكم الغامبي باكاري جاساما فريق الوداد منسحباً، وأعلن انتهاء المباراة بعد تـوقف لنحو ساعة ونصف الساعة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 من الشوط الثاني بسبب عدم احتساب هدف لفريق الوداد، وهو الأمر الذي جعل مسؤولي الوداد يطالبون باللجوء إلى تقنية «الفار»، لإعادة لقطة الهدف والتأكد من صحته، ليكتشفوا أن التقنية مصابة بعطل.