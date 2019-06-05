117 ألف هدية في انتظار أطفال القصيم

القصيم ــ البلاد

اعلن مركزا التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، ومحافظة عنيزة التابعان لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، عن اعداد حوالي 117 ألف هدية احتفالا بعيد الفطر المبارك، سيتم توزيعهاعلى اطفال المنطقة في احتفالات “عيدنا في حينا 40” الذي انطلقت فعالياته بعد مغرب اليوم الاخير من شهر رمضان وتستمر فعالياته طوال ايام وليال عيدالفطر المبارك.

وأكد المدير التنفيذي لاحتفالات عيدنا في حينا 40 عبد العزيز الغماس، أن مركزي التنمية الاجتماعية في بريدة وعنيزة حرصا على توزيع هذه الهدايا على الأطفال احتفالا بحلول العيد، موضحا أن الهدايا تتوزع في 202 موقع احتفالي، مضيفًا أن الأطفال هم جمال وزينة الاحتفالات وهدايا العيد ستوزع عليهم.