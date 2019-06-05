متابعات

وزير خارجية البحرين: عامان وقطر ترفض الحلول.. وتكابر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time1 / شوال / 1440 هـ       5 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قال وزير الخارجية البحرينية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن قطر ترفض الحلول وتكابر طوال العامين الماضيين ، مضيفا أن الدوحة تعلن الترحيب بالوساطة لحل الأزمة في حين تغلق أبواب النجاح.

وذكر وزير خارجية البحرين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “عامان من رفض الحلول والمكابرة والتعنت والابتعاد عن الأشقاء.. ترحب بالوساطة في حين تغلق أمامها أبواب النجاح”.

وتابع “تكرر كلمة الحوار وتفرغها من كل معنى. دون أي اعتبار لمصلحة الشعب القطري وامتداداته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مع محيطه الخليجي”. وختم قائلاً “إنه العناد وفقدان البصيرة”.

ابراهيم عبد الغفار

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