واتساب تطلق الأزرار التفاعلية

جدة ــ وكالات

كشف تطبيق المراسلة الأشهر عالميا “واتساب” عن عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الأزرار التفاعلية” بهدف اتاحة عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.

ووفقا لصحيفة “مترو”، البريطانية تتمثل الفكرة في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل “واتساب”.

وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال التطبيق، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.

وتأتي الميزة كمحاولة من “فيسبوك” لكسب المزيد من الأموال عبر “واتساب”، ومن خلال تحسين خدمات الأعمال، يمكن للتطبيق جذب المزيد من الشركات والتمويل.