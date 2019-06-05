هلال عيد الفطر يقترن بالمريخ .. الليلة

البلاد- ياسر خليل

يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019 وبداية الليل وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع المريخ الكوكب الاحمر حيث سيفصل بينهما درجة واحدة بالافق الغربي من قبة السماء.

والمقصود بأن القمر قرب المريخ أنهما قريبين من بعضها في قبة السماء فقط ، ولكنهما ليسا كذلك في الفضاء ، فالقمر قريب منا جدا فهو يبعد فقط حوالي ربع مليون ميل في حين ان المريخ يبعد مئات المرات تلك المسافة, وهذا هو السبب في اننا نرى القمر كبيرا في السماء مقارنة بالمريخ الذي يظهر كنقطة ضوئية فقط.

وحتى عندما كان المريخ في اقرب مسافة تاريخية من الأرض منذ العصر الحجري والتي حدثت في 27 اغسطس 2003 ، كان المريخ مجرد نقطة ضوئية ساطعة ولم يظهر كبيرا مثل القمر البدر .

ويمكن ملاحظة ان المريخ أصبح الآن أكثر خفوتا مقارنة بما كان في منتصف العام 2018 عندما تفوق على كل النجوم واصبح أكثر إشراقا.

وفي مساء اليوم التالي الخميس 6 يونيو سيكون القمر قد غير موقعة مندفعا نحو الشرق من المرءخ وذلك نتيجة لحركته الدائمة في مداره حول الأرض .